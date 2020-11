Bram (51) tovert prullenbak om tot levensechte Star Wars-robot: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Een groot Star Wars-fan is de interieurontwerper uit Winterswijk eigenlijk niet. Maar die R2-D2's, die beroemde, kleine robotjes uit de films, fascineerden hem als kind al.



,,Als ik een prullenbak zag, zag ik daar altijd al een R2-D2 in. Dat beeld is in al die jaren nooit uit mijn hoofd gegaan. De vorm, de grootte van zo'n ding: ik zag het helemaal voor me om van een prullenbak ooit zelf een R2-D2 te maken. Wat zou het toch tof zijn om zoiets in huis te hebben, dacht ik zowat m'n leven lang al.”