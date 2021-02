Bram en Anouk bieden op Vordens landgoed onderdak aan jonge verstandelijk gehandicapten: ‘Onze droom komt uit’

Jongeren­straat­coach Fatih krijgt er in Zutphen eindelijk collega bij: ‘Geregeld jongen huilend aan de telefoon’

13 februari Tijdens de recente coronarellen was hij op straat tussen de jongeren. Fatih Eren is een jongerenstraatcoach in de gemeente Zutphen. Hij probeert jongeren die in de knel zitten te helpen, gaat met ze in gesprek en bouwt een vertrouwensband met ze op. Tot dusverre stond hij daar alleen voor, maar niet lang meer. Zutphen trekt geld uit voor een extra jongerenstraatcoach naast Eren. ,,‘Nee, hij naait je niet’, zeggen ze vaak in hun taal over mij. Zo is het ook.’’