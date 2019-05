Brand bij azc in Winterswijk aangestoken: geen gewonden

Aantal ww-uitkerin­gen in Achterhoek verder gedaald

16:12 BORCULO - Steeds minder mensen in de Achterhoek doen een beroep op de ww. Door de aantrekkende economie is het aantal uitkeringen in april verder gedaald. Vooral in de bouw, detail- en groothandel, schoonmaak en zorg & welzijn.