‘Brand Bosrestaurant Joppe ontstond door probleem met elektriciteit’

,,Het is nog even afwachten wat er uit de contra-expertise komt. Op dit moment lijkt het erop dat de brand is ontstaan in de technische installatie", aldus Huisman. ,,De brand is dus zo goed als zeker ontstaan door een probleem met de elektriciteit. Dat kan bij een apparaat zijn geweest, maar ook ergens in de leiding. Door de hevigheid van de brand is het lastig nagaan waar de brand exact is ontstaan. Die exacte plek gaan we waarschijnlijk niet meer achterhalen.”