Brand in Aalten snel geblust door toevallig aanwezige oud-brandweerman: ‘Door hem is erger voorkomen’

AALTEN - Dankzij het snelle ingrijpen van een oud-brandweerman is voorkomen dat de brand in de meterkast bij restaurant Krul in Aalten uitgroeide tot een grote vlammenzee. ,,Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus mede-eigenaar Zila Ertunc.

Restaurant Krul, dat in juni het terras opende, is al geruime tijd bezig met een grote verbouwing. Ook vrijdagochtend, toen de brand ontdekt werd, was men daarmee bezig. ,,We roken al wel een tijdje een vreemde geur, maar konden dat niet echt plaatsen. Toen er ineens rookwolkjes ontstonden, wisten we dat er brand was”, laat Ertunc weten.

,,Gelukkig was er een van de mensen die binnen aan het behangen was, een oud-brandweerman. Hij wist wat hij moest doen en heeft het vuur in de meterkast met een brandblusser gedoofd. Daardoor is erger voorkomen, dus daar zijn we heel erg blij mee.”

Gelukkig niet 's nachts

Op het moment dat de brandweerwagen ter plaatse was, was het grootste gevaar reeds geweken. ,,Ze hebben de boel gecontroleerd en vervolgens het pand geventileerd omdat er rook hing. Ook is één iemand door ambulancebroeders gecontroleerd omdat hij zich een beetje flauw voelde. Maar er bleek niets aan de hand.”

Wat de oorzaak precies is geweest, weet Ertunc niet. ,,De meterkast was, op een onderdeel na, al compleet vervangen. Precies in dat onderdeel is de brand ontstaan. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is mij niet bekend. We zijn wel blij dat het niet ‘s nachts is ontstaan, want dan was het mogelijk heel anders afgelopen.”

Monteurs

Alliander heeft de aansluiting ondertussen alweer gerepareerd. ,,Het is nu wachten op de monteurs die de meterkast gaan repareren. Als dat klaar is, dan kunnen we weer open.”

