Brand in berg snoeiafval zorgt voor zwartgeblakerde bomen in Zelhem

Oude school in Steenderen kan worden opgeknapt en omgeturnd tot ontmoe­tings­cen­trum

15:05 STEENDEREN - De voormalige Joannesschool in Steenderen, inmiddels bekend als ontmoetingscentrum De Kei, is sinds deze week in handen van Stichting Welzijn Steenderen. Nadat de provincie 200.000 euro beschikbaar stelde voor de verbouwing van het pand, besloot de gemeente het gebouw over te dragen aan de stichting.