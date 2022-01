Brand in Eibergse woonboerderij snel onder controle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmetting­spie­ken in Zwolle en Noord-Overijssel, geen kopzorgen in Gelderland vandaag

Er zijn 6406 positieve tests geregistreerd tussen gisterochtend en vanochtend in Oost-Nederland. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Wel zijn de verschillen per dag groot: in IJsselland zijn aanzienlijk meer coronagevallen gemeld, in Noord- en Oost-Gelderland juist flink minder.

28 januari