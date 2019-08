Brand in kelder van Restaurant De Zaak in Doetinchem

Volgens eigenaar Joost Kappert ontstond kortsluiting in een oude meterkast die niet meer werd gebruikt. ,,Ik heb geen idee hoe dat kan. Gelukkig was mijn compagnon aan het klussen en kon hij snel de brandweer bellen.”



Het restaurant is op maandag gesloten, dus er waren geen gasten aanwezig in het pand. De brandweer heeft het restaurant geventileerd. De schade is volgens Kappert zeer beperkt gebleven.



Er is een monteur ingeschakeld die de stroomvoorziening in het pand gaat herstellen. Kappert verwacht dinsdag de deuren gewoon te kunnen openen voor gasten.