Brand in meterkast Aldi in Aalten, winkel vol rook

Ruurd Das uit Vorden eert vader (én verzets­held) Henk met een boek

27 februari Henk Das was tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsheld in de regio Utrecht. Zijn zoon, Vordenaar Ruurd (71), beschrijft de heldendaden van zijn vader en hoopt die binnenkort in boekvorm uit te brengen. De ziekte van Parkinson is echter een obstakel voor de oud-notaris.