Brand in restaurant De Nachtwacht in Winterswijk, pand ontruimd

video Accu’s in nieuw ligbed van Willie te klein voor een rit naar de familie: geen ritjes meer naar familie

10:20 Zijn wereld is ineens een stuk kleiner geworden. De accu's in het nieuwe ligbed van Willie ten Holder uit Winterswijk zijn te beperkt voor de ritten die hij gewend was te maken. Hij kan nu niet meer op eigen houtje op familiebezoek in Bocholt.