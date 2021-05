Brand in schuurtje Dinxperlo

Normaal viert in ‘deze waardeloze kut coronatiet’ verjaardag op Facebook met liedjes van nieuwe cd

12 mei De Achterhoekse band Normaal viert op Hemelvaartsdag zijn verjaardag met een optreden. Niet in het openluchttheater van Lochem, zoals de bedoeling was, maar op Facebook. Daarbij brengen de rockers ook nieuwe nummers die in de coronatijd zijn geschreven.