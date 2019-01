Brand in woning in Winterswijk na ‘harde knal’

Goorseweg tussen Lochem en Markelo gesloten na ongeluk

18:57 LOCHEM - De Goorseweg (N346) tussen Lochem en Markelo is afgesloten. De oorzaak van die afsluiting is een ongeval tussen drie auto's. Bij het ongeval is een persoon gewond geraakt. Diegene is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.