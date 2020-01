Brand legt grote schuur in Haarlo volledig in de as

Oud-wethouder Ilse Saris kijkt terug op roerig jaar in Winters­wijk: ‘Er is leven buiten de politiek’

11:26 WINTERSWIJK - Een breuk in de coalitie maakte voor Ilse Saris begin dit jaar een abrupt einde aan negen jaar in de plaatselijke politiek. Voor de veelgeprezen en populaire wethouder was het een pijnlijk en onverwacht afscheid, maar het leidde ook tot het ontdekken van een leven buiten de politiek. ,,Als wethouder sta je 24/7 aan en dan is het gek als je op een dinsdagmiddag zomaar door het dorp wandelt.”