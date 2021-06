Brand legt schuur met houtvoorraad van scouting in Lievelde in de as

LIEVELDE - In een schuur van de Scouting Sint Bernardusgroep in het bos aan de Heringsaweg/Flierdijk in Lievelde is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. De brandweer rukte meteen na de melding uit. Bij aankomst stond de schuur al volledig in brand. De schuur en de voorraad hout gingen verloren.