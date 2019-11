Brand op slaapkamer in Wehl snel onder controle

Ravage op camping in Sinderen na grote brand goed zichtbaar bij daglicht

19:48 SINDEREN - De brand die donderdag woedde op camping Zonnehoek in Sinderen heeft een enorme ravage achtergelaten. Dat blijkt uit luchtfoto’s die een dag na de brand zijn genomen. Twee stacaravans en een bijgebouw werden volledig in de as gelegd.