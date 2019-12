Brand transformatorhuis in Langerak onder controle, ‘papiersnippers en roetdeeltjes kunnen geen kwaad’

Er was een NL-Alert verstuurd voor omwonenden te waarschuwen voor de enorme rookontwikkeling. Grote rookwolken trekken over Langerak heen.



Grip 1

Er was rond 19.30 uur een Grip 1 situatie afgekondigd, wat betekent dat het om een groot incident gaat en de verschillende hulpdiensten samen gaan werken.



Er was ook een meetploeg opgeroepen vanwege de rookontwikkeling. Daarnaast kwam een ambulance met loeiende sirenes aanrijden in de richting van de Rouwenoordseweg. De transformator staat aan de rand van het dorp. Volgens de woordvoerder van de brandweer is het een voordeel dat het is gaan regenen in Langerak. Daardoor slaan de roetdeeltjes meteen neer.