Brand wijst één ding uit: Zone.college is brandbestendig

LIVE | Broeierige sfeer in Zwolle, burgemees­ter Deventer roept op ‘blijf thuis

20:23 In tal van steden in Oost-Nederland zijn vanavond demonstraties aangekondigd tegen de avondklok. De burgemeester van Deventer doet een dringende oproep niet naar de stad te komen, Harderwijk vaardigt een noodbevel uit, winkels in Zwolle sluiten uit voorzorg de deuren. In ons liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze regio.