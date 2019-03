Brandbrief uit Achterhoek naar provincie over miljoenentekort jeugdzorg: ‘Gemeenten worden voor het blok gezet’

Brexit aan de Berkel: Han ten Broeke ‘duidt’

27 maart EIBERGEN - Elke dag komt de Brexit wel in het nieuws. Nog steeds is niet duidelijk hoe deze er precies uit komt te zien. Wat zijn de laatste ontwikkelingen aan dit front? Wat zijn de gevolgen van de Brexit? Wat zullen wij er hier in de Achterhoek van merken? Daarover gaat woensdag 10 april om 19.30 in het Mulderhuis in Eibergen de lezing van de oorspronkelijk uit Haaksbergen afkomstige politicus Han ten Broeke.