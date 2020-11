‘Branden worden straks beter geblust in de Achterhoek’; directeur blij met reorganisatie

Duitse grens­plaats Borken opge­schrikt door plofkraak; politie zet helikopter in

4 november BORKEN - In het Duitse Borken is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak gepleegd. Twee daders bliezen in de binnenstad van de plaats een geldautomaat om een filiaal van Deutsche Bank op. De politie heeft niet bekend gemaakt of ze daarbij een geldbedrag hebben buitgemaakt.