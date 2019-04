Brandgerucht in zwembad Zelhem door rookvorming rond halogeenlamp

Doetinchem opge­schrikt door explosie van plofkraak: enorme ravage aan de Houtsma­straat

0:08 DOETINCHEM - Aan de Houtsmastraat in Doetinchem is donderdagavond een plofkraak gepleegd. Dat gebeurde even voor 23.30 uur. De explosie was tot in de verre omtrek van de kraak te horen.