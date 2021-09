Brandstichting bij corona-teststation in Ottenstein

Vrijwilli­gers Natuurpark Kronenkamp in Neede maken op Burendag werk van ‘wederop­bouw 2.0’

17:30 NEEDE - Iets unieks nóg unieker maken. Dat is de uitdaging voor vrijwilligers van Natuurpark Kronenkamp in het kader van Burendag. De grotendeels in de omringende wijk Hofmaat woonachtige werkers maken houten zitjes voor in het eigen openluchttheatertje. „Noem dit maar rustig wederopbouw 2.0!”