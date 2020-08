Brandstichting Silvolde die maar net goed afloopt op tv bij ‘Opsporing Verzocht’

Er zijn maandag opnames gemaakt in de Prins Bernhardstraat, die samen met beelden van de brandstichting worden getoond in het opsporingsprogramma. Gehoopt wordt dat de uitzending tips of info oplevert die leiden naar (één van de twee) daders.



Op beveiligingsbeelden is te zien dat de mannen in de nacht van 13 op 14 mei naar de voordeur van de woning lopen. Eén van hen plaatst een met brandstof gevulde jerrycan tegen de voordeur en zet deze in brand. De ander heeft dan al een tweede deur aan de voorzijde van het huis in brand gestoken. Door de vlammen raken beide deuren en de overkapping aan de voorgevel zwaar beschadigd.



Lees verder onder de foto