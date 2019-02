Brandstichting spiegeltent en bij pand aan Oostelijke Randweg

De brand is mogelijk aangestoken door een groep jongeren, denkt de politie. De jongeren zouden zijn betrapt bij het aansteken van de brand in de spiegeltent. In het uur daarna zijn nog branden ontstaan in de omgeving van de voormalige Esbro bij de Oostelijke Randweg. Een brand ontstond bij het voormalige laboratorium. Ook is daar in de buurt geprobeerd verkeersborden aan te steken. De politie vermoedt dat het om dezelfde groep gaat.