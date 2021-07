Brandweer bevrijdt gewonden uit auto's bij botsing in Heelweg

column Gebakken vis, frietjes en frikandel­len? Ik kreeg zin in Currywurst!

11:18 Weet u wat ik zou doen als ik in Berlijn was? Een Currywurst eten. Daar, in West-Berlijn om precies te zijn, is die Duitse snack bedacht. Tenminste, dat is het verhaal van Herta Heuwer, die in in de wijk Charlottenburg een cafetaria bestierde.