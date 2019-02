Brandweer bevrijdt paard Yfke na spannende uren in kelder

,,Yfke was in een deel van de stal gekomen waar ze normaal niet kan komen’', aldus eigenaar John Thijssen. ,,Waarschijnlijk had Zippy de deur opengemaakt. Shetlanders zijn namelijk echte donderstenen. In dat deel van de stal zit een mangat om in de kelder te komen, met een plank er overheen. Waarschijnlijk is ze met de achterbenen op de plank gaan staan en er toen doorheen gezakt. Zo is ze achterwaarts in de kelder gevallen.’’



De brandweer werd opgetrommeld. Het mangat was te klein om Yfke uit de kelder te takelen. Dus werd er een gat in de grond gegraven en een opening in de kelderwand gemaakt. Daarna kon Yfke uit haar benarde positie bevrijd worden. Het dier hield aan zijn avontuur slechts een kleine schram in de nek over.