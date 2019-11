Brandweer blust accubrand in bedrijfspand Neede

Column Stadse Fratsen: over een paard op b8

13:30 Precies één jaar geleden raakte ik voor het laatst een schaakstuk aan. Het was een zwart paard dat ik - uit in Lichtenvoorde, waar we in hotel ‘t Zwaantje speelden - na enig nadenken plaatste op veld b8. Zonder omhaal werd het paard van het bord geslagen. Sindsdien speel ik niet meer. Een schaakloze periode die ik sinds de zomer van 1972, toen ik 9 jaar was, niet heb gekend.