Brandweer breekt deur open om gevallen vrouw te helpen in Doetinchem

Bijna half miljoen om luchtkwali­teit in basis­school Toldijk op orde te brengen

TOLDIJK - Om de luchtkwaliteit in basisschool De Rank in Toldijk te verbeteren wordt bijna een half miljoen euro geïnvesteerd in mechanische ventilatie. Die ontbreekt momenteel volledig in het schoolgebouw uit de jaren 60, waardoor het binnenklimaat niet altijd in orde is.

24 augustus