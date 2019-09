Brandweer Eibergen, Haaksbergen en Vreden samen in actie in Oldenkotte

Aantal jonge en succesvol­le onderne­mers in regio groeit sterk: ‘Ze beginnen gewoon’

9:00 Het aantal kinderen met een eigen bedrijf is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Telde deze regio in 2014 nog 317 ondernemers jonger dan 19 jaar, in 2019 is dat gegroeid naar 596. Opvallend: veel jongeren zijn idealistisch en beginnen een bedrijf om ‘de wereld een beetje beter te maken’. En wat ook meespeelt: ,,Jongeren hebben meer lef, zijn nieuwsgieriger en eigenwijzer."