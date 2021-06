Brandweer haalt moeder en kind van balkon in Terborg

Waar en wanneer kun je een stempel in het gele boekje krijgen in Oost-Nederland?

8 juni Mensen die volledig zijn gevaccineerd door GGD IJsselland en met terugwerkende kracht hun gele boekje willen laten bijwerken, kunnen dat deze maand in Zwolle en Deventer op speciale dagen laten doen. In Flevoland benadert de GGD mensen die nog een stempel moeten krijgen voor een aparte afspraak. In Noord- en Oost- Gelderland kan men op alle priklocaties voor een stempel terecht.