Brandweer houdt flatgebouw in Doetinchem nat vanwege scooterbrand; vermoeden van opzet

Alweer raakt scooter­rijd­ster gewond na aanrijding met auto op de Liemersweg

Bij een ongeval op de Wolborgenmate met de Liemersweg is de bestuurster van een scooter gewond geraakt nadat een automobilist haar over het hoofd zag. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

1 oktober