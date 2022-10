Brandweer houdt publiek op ruime afstand bij autobrand in Doetinchem

Update Dief van peperdure harmonica­bus Meddo dag later weer aangehou­den: nu met gestolen fiets

MEDDO - Twee jongens uit de Duitse deelstaat Hessen zijn woensdag in Meddo aangehouden voor diefstal van een harmonicabus. Na hun vrijlating werd een van de dieven een dag later opgepakt nadat hij in Winterswijk een fiets had gestolen.

27 oktober