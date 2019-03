Brandweer koelt gasflessen in water bij brand in Neede

Slaapex­pert: ,,Laat je kind niet zelf naar school fietsen maandag”

15:06 Het is weer zomertijd, een uur korter slapen, de effecten ervan op volwassenen en kinderen zijn aanzienlijk. Afgelopen week werd bekend dat het Europarlement vanaf 2021 wil stoppen met het verschuiven van de tijdszones. Slaapexperts zijn er blij mee. Maar voorlopig is het nog even afzien.