Brandweer over kermis Eibergen: ‘Wij kunnen nergens bij’

Vrijdag verzekerde de gemeente Berkelland in antwoord op vragen van deze krant over de veiligheid op De Brink dat 'het hele centrum bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten’. Maar de brandweer Eibergen komt zaterdag tot een heel andere conclusie. „Als er een brand ontstaat in één van de panden aan de Brink of als er een incident gebeurt met één van de attracties kom ik met geen mogelijkheid met een reddingsvoertuig er bij. Er is nergens een plek om een hoogwerker op te kunnen stellen om mensen te kunnen redden”, zegt postcommandant Chris Woithon.