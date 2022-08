Brandweer rent trappen op om geld in te zamelen tegen PTSS: ‘Na vijfhonderd treden ben je echt kapot’

,,Veel hulpverleners hebben heftige dingen meegemaakt en lijden aan posttraumatische stressstoornis (PTSS)", zegt Nine Strijbosch van de brandweer Didam. Dat geldt zeker voor de Amerikaanse brandweermensen die na de aanslag 33 verdiepingen van het World Trade Center op renden, veel van hen overleefden het niet. Om die hulpverleners te gedenken wordt op 11 september 2022 de Firefighter Stairclimb georganiseerd, een trappenloop in het 120 meter hoge kantoorgebouw World Trade Center in Almere. De organisatie hoopt op deelname van zo’n 600 brandweermensen. Daar gaan de Didamse brandweermensen Barry, Debbie, Roy, Valesca, Mart, Pepyn & Nine, samen met andere (oud-)hulpverleners 600 tredes traplopen.

Opmerkelijk: onder de zeven Didamse vrijwilligers die meedoen zijn drie vrouwen, maar geslacht speelt geen rol bij de krachtmeting. ,,Je loopt tegen de zwaartekracht in. Het is voor iedereen zwaar om die trappen op te lopen, je moet gewoon doorzetten.", zegt Strijbosch. ,,Het moet iedereen lukken, als je mentaal je hoofd op nul zet en doorzettingsvermogen hebt.”

Trainen op de trap

De zeven brandweermensen trainen voor het evenement op de trap bij het Liemers College in Zevenaar. In brandweerpark en met persluchtfles en gezichtsmasker rennen de vrijwilligers de tientallen treden op en af.



,,Na vijfhonderd treden dan ben je echt kapot”, zegt Nine Strijbosch. ,,Na die laatste honderd gaan we op de grond liggen en hijgen we tien minuten uit. Daarna gaat het wel weer.”



Het doel van de inzameling (1000 euro) is inmiddels gehaald, maar er kan altijd nog gedoneerd worden. Het geld wordt gebruikt om de kwaliteit van de zorg voor mentale gewonden te verbeteren en verhogen.