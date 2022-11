Brandweer rukt honderden keren per jaar uit voor dieren in nood, we hebben de gekste op een rijtje gezet

Voor de tweede keer moest de brandweer afgelopen week in actie komen om kat Sam uit een boom in Bennekom te redden. De brandweer rukt in onze regio ieder jaar honderden keren uit voor dieren die in de problemen raken.

Op P2000 staan de meldingen voor hulpdiensten en uitrukken voor hulp aan dieren, of dieren die voor problemen zorgen. Daaruit blijkt dat hulp aan dieren voor de brandweer bijna dagelijkse kost is.



Korpsen in de regio Gelderland-Midden rukten dit jaar al 174 keer uit voor een dier dat in de problemen zat. Dan kun je denken aan een kat in een boom, maar ook een koe die in de mestput is gevallen.



En dat is slechts één van de vijf brandweerregio’s in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. ,,We helpen mens en dier”, zegt woordvoerder Jos Meeuwsen. ,,Natuurlijk proberen mensen eerst zelf hun dier te redden voor ze de brandweer bellen, maar soms redden ze het niet alleen. Bijvoorbeeld als een koe een moeras inloopt en er niet meer uit komt.”

Met kat Sam is het allemaal goed gekomen. Toen de brandweer aankwam, sprong Sam de boom uit. Inmiddels is hij weer veilig terug bij haar baasje. Maar dit jaar waren er dus ook 173 andere reddingsacties, een bloemlezing van de opmerkelijkste.

In april redde de brandweer Dieren een dier in Dieren uit een iep aan de Iepenhof. De kat zat daar al twee dagen in een boom en durfde er niet meer uit te komen. Volledig scherm Een brandweervrouw redt een kat uit een boom in Dieren. © Brandweer Dieren

In juli werden brandweerkorpsen opgepiept voor een koe in de IJssel bij Rheden. Het dier wilde naar de overkant zwemmen, maar kwam het water niet uit. De rivier stond zo laag dat het dier de steile oever niet opkwam. Ook dit liep goed af: de koe is met behulp van een brandweerslang uit het water getrokken.

Volledig scherm Brandweermensen trekken de koe uit de IJssel bij Rheden. © Persbureau Heitink

Bij een brand in een woning in Geldermalsen heeft de brandweer een kat gered. De uitslaande brand woedde aan de achterkant van de vrijstaande woning aan de Tielerweg. De brandweer had het vuur snel onder controle. De kat maakt het goed. Volledig scherm Brandweerlieden hebben een kat gered uit een brandende woning aan de Tielerweg in Geldermalsen. © Persbureau Heitink

Een jong avontuurlijk zwaantje werkte zich in februari vorig jaar die keer in de nesten in Druten. Het zwaantje was ’s ochtends op stap gegaan zonder zijn ouders. Hij was vanuit een groot wak het ijs opgeklommen maar kwam daar vast te zitten. Voor de derde keer in drie dagen.

Volledig scherm Voor de derde keer in drie dagen tijd hebben brandweerlieden een jong zwaantje teruggebracht naar ‘zijn wak’ in een waterpartij langs de Parkweg in Druten. © 112nieuwsgroep

Het is altijd een gek gezicht: de melding op P2000 dat de brandweer uitrukt voor hulp aan een dier op hoogte (vogel). Maar ook gevleugelde dieren kunnen op hoogte in de problemen komen en dat kan weer voor andere problemen zorgen. Een man wilde een papegaai uit een boom halen, maar eenmaal in de boom durfde hij niet meer naar beneden. De brandweer schoot te hulp.

En dan was er nog het mysterieuze dier in een afvoer, dat zes man van de brandweer en een team van de dierenambulance een ochtend lang bezighield. Er werd het nodige voor afgebroken, maar uiteindelijk werd het dier gered.