Brandweer rukt uit voor autobrandje in Ruurlo

Column Stadse Fratsen: Consterna­tie in het ziekenhuis

18:05 'Ambulance rijdt drie keer voor tijdens derby Socii-Baakse Boys'. Een krantenkop die er mag zijn. Helaas relativeert mijn neef, de beste voetballer van Baakse Boys ooit, een en ander als ik hem ernaar vraag. Er reden die zondag in 1980 geen ambulances af en aan naar Wichmond, zegt hij. Wel werden drie spelers - onder wie hijzelf (gekneusde middenvoetsbeentjes) - al voor rust met fikse blessures door personenauto's afgeleverd op de eerste hulp van het ziekenhuis. Zelf was ik de voetbalwedstrijd vergeten. Bert Maalderink, de verslaggever van Studio Sport met roots in Steenderen en Vorden, komt er op als we een afspraak maken voor een interview en aftasten of we iets delen. Hij vertelt dat er die middag twee neven van hem aan de zijde van Socii binnen de lijnen stonden. Of Maalderink bij de wedstrijd was om zijn neven aan te moedigen, weet ik niet. Zelf ken ik de veldslag alleen van horen zeggen. Wel herinner ik me dat de week erop in Baak nergens anders over werd gepraat. Hoe de krant erover berichtte, vraag ik me af. Liefst was ik het archief ingedoken, bladerend tussen oude leggers op zoek naar wat korte zinnen, maar daarvoor moet ik naar Arnhem. In plaats daarvan start ik op internet een zoektocht, die niets oplevert. Wat vast niet in het krantenverslag staat, is de consternatie in het ziekenhuis. Hoe verplegend personeel in een tijdspanne van 45 minuten drie spelers op een bed ziet binnenkomen, afkomstig van hetzelfde voetbalveld. Onder de witte lakens piepen de sokken uit. Twee paar in het groen van Baakse Boys, een paar in het rood van Socii. Volgens mijn neef won Baak. Maalderink herinnert zich geen uitslag. Heeft u misschien een knipsel van de wedstrijd?