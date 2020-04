Brandweer rukt uit voor ‘brand’ bij Praxis in Lichtenvoorde

Dj Mischa Stellinga uit Eibergen: ‘Online is dj-marathon een su­per-podium’

9:30 EIBERGEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - Dj Mischa Stellinga is één van de 120 Nederlandse dj’s die vanaf donderdag in actie komen tijdens de tiendaagse dj-marathon. In de nacht van zaterdag op zondag is de Eibergenaar live in actie te zien en te horen. Vanwege de coronamaatregelen staan er geen liefhebbers voor zijn neus: zij moeten de marathon online volgen.