Brandweer rukt uit voor jongeman die bekneld raakt in voorwiel van zijn fiets

Benjamin (27) uit Winters­wijk gesneuveld in Oekraïne: ‘Hij wilde niet de held uithangen, maar helpen’

De 27-jarige Benjamin Giorgio Galli uit Winterswijk is gesneuveld in de strijd tegen de Russen. Afgelopen zondag bezweek hij aan zijn verwondingen, nadat hij vorige week in een dorp nabij Charkov werd geraakt door meerdere bomscherven.

22 september