Brandweer slaat raam seniorenwoning Winterswijk in om bewoner te bevrijden

Meervoudig redder van de bibliothe­ken in Zutphen en Lochem stopt ermee: ‘Opgewekt, maar ik zie zorgen’

11:30 De bibliotheken zag hij kleiner worden en de subsidies steeds verder slinken. Toch wist Gerard Huis in 't Veld de vier bibliotheken in Zutphen en Lochem in zijn 35 jaar als directeur te behouden. Nu houdt hij het voor gezien. Maar helemaal gerust is hij er niet op. ,,Er komen economisch gezien lastige tijden aan.’’