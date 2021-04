Brandweer Suderwick krijgt straks ook alarm bij brand in Dinxperlo

Voor het eerst - mét negatieve coronatest - weer zwemmen in Groenlo: ‘We wilden heel graag weer iets normaals doen’

19 april GROENLO - Het was het eerste testevenement in de Achterhoek, sinds het uitbreken van de coronacrisis vorig jaar maart. Testen voor Toegang, heette de proef in het vernieuwde zwembad van Marveld Recreatie in Groenlo, afgelopen zaterdag. Honderd gasten mochten coronaproof een middag zwemmen.