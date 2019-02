Brandweer verwijdert 50 meter lang oliespoor in Duitse Vreden

video Sten­tor-verslag­geef­ster Phaedra Werkhoven koopt niet meer online. Bewust. Maar makkelijk vindt ze het niet

14:00 We doen massaal onze inkopen op internet. Waarom naar een winkel gaan, als het gemak van online bestellen zo groot is? Maar er is een keerzijde. De vele pakjes die worden teruggestuurd zijn vaak onverkoopbaar en zorgen voor een nieuwe afvalberg. Verslaggever Phaedra Werkhoven, die zelf een grote onlineklant was, duikt in de wereld van het nieuwe kopen en komt tot een verrassende conclusie.