Brandweer vraagt Achterhoekse loonwerkers voor hulp bij brandbestrijding

‘Grenscon­tro­le’ Achterhoek-Twen­te rond afgesloten N315

1 maart Het heeft iets van Europa van vóór ‘Schengen’. Controle op de grens. In dit geval die tussen Overijssel en Gelderland, c.q. Twente en de Achterhoek, of Haaksbergen en Berkelland. Maar in plaats van ‘Nog iets aan te geven?’ vragen de controleurs ‘tig’ keer per uur: ‘Waar moet u naartoe?’