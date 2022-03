Brandweer vraagt om extra alertheid door droogte in de Achterhoek

Massale steun voor Oekraïense vluchtelin­gen in Winters­wijk: ‘Niks doen is geen optie’

WINTERSWIJK - De inzamelingsactie Hulp voor Oekraïne dit weekeinde in Winterswijk was een groot succes. Uit de hele regio zijn spullen gebracht. Al na één dag genoeg voor veertig pallets. Ook op dag twee, zondag, was het al vroeg druk. Alle hulpgoederen gaan nog deze week naar Polen.

6 maart