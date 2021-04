Brandweer Vreden bevrijdt kat die al dagen 12 meter hoog vast zit in boomkruin

Onrust in Berkelland: nu dreigt ziekenhuis in Zutphen uitgekleed te worden. ‘Leren we dan niets van corona?’

7 april BORCULO - Opnieuw onrust in Berkelland over een ziekenhuis. Na alle commotie over het SKB in Winterswijk dreigt nu het Gelre Ziekenhuis in Zutphen uitgekleed te worden. CDA en PvdA slaan alarm: leren we dan helemaal niets van corona?