Video Nieuw Wolvenplan provincies: gevaarlij­ke wolven mogen sneller gedood worden

23 december Het aantal situaties waarin wolven in Nederland mogen worden gedood wordt waarschijnlijk flink uitgebreid. Tot nu toe mag dat enkel wanneer een wolf mensen in acuut gevaar brengt. Straks mag het ook als een wolf bijvoorbeeld honden doodt of herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt. Dat staat in het nieuwe Wolvenplan van de provincies.