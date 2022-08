Brandweer Vreden rukt uit voor in brand staande afzuiginstallatie op bedrijventerrein nabij grens bij Huppel

Dubbelcon­cert Antoon en Fokke Simons in Openlucht­the­a­ter Eibergen zowat uitver­kocht: ‘Jongeren belangrij­ke doelgroep’

EIBERGEN - Met nog ruim twee weken te gaan is het voor zaterdag 10 september geprogrammeerde optreden van Antoon & Fokke Simons in Openluchttheater Eibergen zo goed als uitverkocht. Bij OLT Eibergen broeden ze ondertussen op meer aanbod voor de leeftijdscategorie 16 tot 22 jaar. „Jongeren zijn ook de toekomst voor ons theater. In de zin dat ze het stokje van ons moeten overnemen”, zegt PR-man Raph Schouten.

17:12