Brandweerkorpsen in omgeving rukken uit voor boerderijbrand in Hoonesbos

De brand is om 10.40 uur gemeld; binnen zes minuten schaalde de brandweer het incident op naar ‘middelbrand'. Onder meer met twee tankautospuiten en een hoogwerker is de brand bestreden. Voor zover bekend is bij de brand niemand gewond geraakt. De woonboerderij ligt tegen het Hoonesbos aan, onderdeel van landgoed Het Lankheet. De brandweer meldt dat onduidelijk is waardoor de brand is ontstaan.