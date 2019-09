Brandweerman Anton Nederhoff uit Eibergen: ‘Optreden bij gevaar, dat zit in je bloed’

Ze zeggen wel eens, dat in elke brandweerman een pyromaan schuilt, maar zijn houtkachel in huis en zijn vuurkorf in de tuin zijn echt wel de enige plekken waar Eibergenaar Nederhoff de vlammen laat oplaaien. Desondanks beaamt hij, dat een brand hem fascineert. Niet zo zeer om het uitslaande vuur, maar om de vaardigheid die nodig is om het probleem aan te pakken. „Wij zijn opgeleid om het te lijf te gaan. Wij rennen niet weg, wij rennen er juist naar toe. Dan moet je wel blindelings op je ploeg kunnen vertrouwen,” zegt hij als bevelvoerder, de persoon die de leiding heeft over het team van een tankautospuit.

De 56-jarige Nederhoff werd onlangs koninklijk onderscheiden voor zijn werk als brandweerman. Het was tevens het moment dat hij na 30 jaar afscheid nam van het Eibergse vrijwillige brandweerkorps. Waar hij door een collega op zijn werk terecht was gekomen. Die zag dat Nederhoff een man is, die niet wegloopt of toekijkt als er een mens in nood is, maar meteen hulp biedt. Alsof het in de genen zit. Hij is de man die in het water springt als daaromheen allerlei mensen aan de grond genageld staan te kijken hoe iemand bijna verdrinkt.

Je moet kortom stevig in je schoenen staan, zowel fysiek als mentaal over een goede conditie beschikken. Want als brandweerman of -vrouw krijg je af en toe heel wat te verstouwen. Het ergste wat Nederhoff ooit meegemaakt heeft, ligt nog niet zo ver in het verleden. „Dat was het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen. De melding was, dat er een auto was omgevallen in het publiek, maar ter plaatse hoorden we pas wat er echt aan de hand was. Het was een chaos, alles liep door elkaar. Er was geen overzicht, we moesten zelf maar bekijken wat we moesten doen. Toen hebben we het in vakjes gedeeld, iedere ploeg zijn eigen vak. Zo kwam er langzaam structuur in de chaos.”

Volledig scherm De brand bij de Nedap vergde inzet van veel brandweerlui. foto ANP/Raph Schouten eibergen brand

De grootste brand die hij in zijn loopbaan moest bestrijden was die van de vestiging van Nedap aan de Groenloseweg in Eibergen. „Dat was in 2007, we hadden toen net nieuwe voertuigen. Die waren ze op dat moment nog aan het bestickeren, dus daar konden ze weer opnieuw mee beginnen toen we terug waren.”

Niet veel brandweerlieden doen zo lang dienst als Nederhoff. Ze zouden misschien wel willen, maar door verandering van baan of woonplaats is het vaak niet meer te combineren. Een brandweerman of -vrouw woont het beste in de plaats waar ook zijn of haar korps zetelt. Anders zouden ze bij een uitruk te lang onderweg zijn naar de kazerne.

Tijdens zo’n lang dienstverband komt er van alles voorbij. Vrijwillige brandweerlieden doen zo veel meer dan vuren doven. Ze komen in actie bij verkeersongelukken, storm of ander heftig weer, poezen in de boom of recent nog, een ree in een stuw. „Je eerste dodelijke slachtoffer, dat blijft op je netvlies gebrand staan. De mijne was bij de Kastanjefabriek. Iemand de met z’n auto tegen een boom was gereden”, vertelt Nederhoff. De een zet zoiets makkelijker van zich af dan de ander, daarom wordt er terug op de kazerne door de ploeg altijd nagepraat over wat er gebeurd is en hoe dat bij iedereen is binnengekomen.

Heelhuids

Ook thuis vond Nederhoff altijd een luisterend oor als het nodig was. Zijn vrouw Gera heeft een belangrijke stem gehad in het besluit om bij de brandweer te gaan. „Want het heeft natuurlijk ook nadelen. Je moet bij nacht en ontij uit bed en dan wordt ze toch wakker. En soms is er de spanning of ik heelhuids thuis kom.”