Brandweermuseum in Borculo bestaat 50 jaar: de magie van de brandweeroldtimers

video In Kranenburg vroeg de pastoor aan Golden Earring of het geluid wat zachter kon

7:33 Filmmaker Fons Rouwhorst eert Kranenburg met een documentaire van 80 minuten. Waarom? De kleine katholieke enclave tussen Vorden en Ruurlo verdient dat domweg, omdat zij zo speciaal is, vindt de Vordenaar. ,,Het is heel bijzonder dat sterk uiteenlopende groepen mensen in zó’n kleine gemeenschap in harmonie naast elkaar konden leven.’’