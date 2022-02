Brasserie Floris in station Lochem maakt in voorjaar doorstart met nieuwe uitbater: ‘We gaan de hele dag open’

Vraag naar tandpasta bij voedsel­bank in Neede: ’Boodschap­pen zijn veel duurder geworden’

NEEDE - Ondanks de stijgende boodschapprijzen worden er nog volop spullen ingebracht tijdens de maandelijkse inzameling door de protestantse gemeente in Neede. En dat is maar goed ook. Het aantal van 23 Needse cliënten van de voedselbank is in korte tijd met 10 gestegen.

6 februari